أستراليا تسجل عجزا في الميزانية بقيمة 15.7 مليار دولار للسنة المالية 2025 /2026

أعلنت الحكومة الأسترالية عن تسجيل عجز في الميزانية الفيدرالية بقيمة 22.3 مليار دولار أسترالي (نحو 15.7 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية 2025 /2026، وهو ما يعادل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي.



وجاءت هذه النتيجة أفضل من التقديرات السابقة المعلنة في مايو الماضي، والتي رجحت تسجيل عجز يصل إلى 28.3 مليار دولار أسترالي (1% من الناتج المحلي)، بفضل تحسن أداء الموارد العامة بفارق 6 مليارات دولار أسترالي.



ويرجع هذا التراجع في قيمة العجز بشكل رئيسي إلى ارتفاع أرباح عائدات ضرائب الشركات و نمو مداخيل استثمارات صناديق التقاعد و انخفاض الإنفاق المباشر على بعض برامج الرعاية الاجتماعية.



ويُمثل هذا المؤشر ثاني عجز مالي على التوالي تشهده أستراليا بعد عجز العام المالي 2024/2025، لينهي بذلك مرحلة الفائض المالي التي حققتها الميزانية في عامي 2022 /2023 و2023 /2024