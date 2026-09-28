26 مدرسة بـ14 محافظة| التعليم: بدء الدراسة بمدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية.. صور

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد انطلقت الدراسة بمدارس «مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية» للعام الدراسي 2026/ 2027، في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وأكاديمية «ITSAgro» الإيطالية، لتقديم نموذج للتعليم الفني الزراعي يجمع بين التعليم المتخصص والتدريب العملي، وإعداد كوادر فنية وتكنولوجية مؤهلة وفقًا للمعايير الدولية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها : لقد انتظم الطلاب، مع انطلاق الدراسة، في العملية التعليمية والتدريبية، حيث بدأوا رحلتهم في التعليم المتخصص داخل الفصول، باستخدام الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة، بالتوازي مع التدريب العملي والميداني، بما يسهم في إكسابهم المعارف والمهارات الفنية والتكنولوجية المرتبطة بتخصصاتهم، وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية .. 26 مدرسة في 14 محافظة

وتضم مدارس «مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية» 26 مدرسة موزعة على 14 محافظة، هي (الأقصر، والإسماعيلية، والفيوم، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والمنوفية، وبني سويف، والبحيرة، والدقهلية، وأسوان، والغربية، والإسكندرية، والمنيا).

8 تخصصات زراعية وتكنولوجية

وتقدم المدارس 8 تخصصات زراعية وتكنولوجية، هي (تكنولوجيا التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا الإنتاج النباتي، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني، وتكنولوجيا الزراعة والري، وفني المعامل، وتكنولوجيا الثروة السمكية، وتكنولوجيا الهندسة الزراعية، وتكنولوجيا تربية وإنتاج عسل النحل والحرير).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يمثل بدء الدراسة في مدارس «مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية» ، خطوة جديدة ضمن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، من خلال تقديم تخصصات وبرامج تعليمية وتدريبية ترتبط باحتياجات سوق العمل، وإعداد كوادر فنية وتكنولوجية تمتلك المعارف والمهارات اللازمة في المجالات الزراعية.