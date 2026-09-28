فتحي عبد الوهاب: أتمنى تصوير سهر الليالي 2 ولو بدون مشاركتي

أعلن السيناريست تامر حبيب عن الاستعداد رسميا للجزء الثاني من فيلم سهر الليالي الذي قدمه عام 2003، ولازال يحمل بصمة قوية لدي فئة كبيرة من الجمهور، ولكنه طرح سؤالا لأذهان الجمهور عن أبطال الجزء الثاني من العمل.

فتحي عبد الوهاب: أحب أعمال تامر حبيب

من جانبه، أوضح الفنان فتحي عبد الوهاب في لقائه مع برنامج عرب وود، أنه يحب أعمال تامر حبيب لأنها تعيش مع الجمهور لسنوات طويلة، ويتمني أن يشاهد الجزء الثاني من الفيلم حتي وإن لم يكن ضمن أبطاله.

وتابع فتحي عبد الوهاب، أنه ليس بالضرورة أن يكون هو أو أحد أبطال الجزء الاول متواجدا في أحداث الجزء الثاني ولكن الأهم هو تقديم الفيلم، قائلا :«أنا نفسي اشوف الجزء الثاني جدا لأني بحب الفيلم وبستمتع بيه كمتفرج جدا ».

جدير بالذكر أن فيلم سهر الليالي انطلق عرضه في السنيما عام 2003، وضمن عدد كبير من النجوم من بينهم فتحي عبد الوهاب، أحمد حلمي، مني زكي، حنان ترك، شريف منير، علا غانم وغيرهم، من إخراج هاني خليفة.