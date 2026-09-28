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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بكامل أناقتها.. فيفي عبده تطمئن الجمهور على صحتها

فيفي عبده
فيفي عبده
أحمد البهى

طمأنت الفنانة فيفي عبده جمهورها علي صحتها على طريقتها الخاصة، بعد أن تعرضت إلى كسر في القدم، والتزمت بعدم الحركة، إلا من خلال كرسي متحرك على مدار شهور. 

وظهرت الفنانة فيفي عبده في قمة أناقتها في فيديو نشرته على إنستجرام، وهي تتحرك وتؤدي بعض الحركات. 

كواليس فك الجبس : 

وكان قد طمأن برنامج «ET بالعربي» جمهور الفنانة فيفي عبده على حالتها الصحية، بعد تعرضها مؤخرًا لإصابة في القدم أسفرت عن إصابتها بكسر، وذلك إثر سقوطها من على السلم.

ونشر البرنامج مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام»، ظهرت خلاله فيفي عبده من داخل المستشفى، حيث كشفت تفاصيل حالتها الصحية وحرصت على طمأنة جمهورها ومحبيها.

الفنانة فيفي عبده فيفي عبده إنستجرام كسر القدم النجمة فيفي عبده

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