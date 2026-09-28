قرارات اجتماع اللجنة العليا للمهرجانات.. تفاصيل

ترأس الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، اجتماع اللجنة العليا للمهرجانات بتشكيلها الجديد، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المرتبطة بعمل اللجان النوعية، واستعراض المهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية التي تندرج ضمن اختصاصاتها.

تفاصيل اجتماع لجنة المهرجانات

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة الشكر لأعضاء اللجنة السابقة، تقديرًا لما بذلوه من جهود خلال فترة عملهم، وما قدموه من إسهامات في دعم الأنشطة الثقافية والفنية، كما رحب بأعضاء اللجنة بتشكيلها الجديد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل وتكامل الجهود لتحقيق أهداف الوزارة في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

وأعلن الوزير عودة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، بتنظيم من وزارة الثقافة المصرية، مؤكدًا أهمية المهرجان في دعم صناعة السينما وتعزيز التواصل الثقافي والفني بين مصر ودول البحر المتوسط.

ووجه الدكتور عبد العزيز قنصوة اللجنة النوعية للسينما بتحديد موعد انعقاد الدورة المقبلة للمهرجان، وكذلك طرح عددًا من الأسماء للاختيار من بينها رئيسًا للمهرجان، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الخاصة بتنظيم دورته الجديدة.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن من بين المهام الرئيسية للجنة العليا تقييم أداء المهرجانات الثقافية والفنية وتقويمها، والعمل على دعمها وتطويرها، بما يعزز دورها بوصفها منصات إبداعية تسهم في اكتشاف المواهب ورعاية المبدعين وإثراء الحركة الثقافية والفنية، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات والمقترحات المتعلقة بعمل كل لجنة نوعية، إلى جانب مناقشة المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية التابعة لاختصاصاتها، وبحث سبل تطويرها وتعزيز دورها في إثراء الحركة الثقافية والفنية المصرية.

اجتماع لجنة المهرجانات

اجتماع لجنة المهرجانات

اجتماع لجنة المهرجانات

اجتماع لجنة المهرجانات

اجتماع لجنة المهرجانات

اجتماع لجنة المهرجانات

اجتماع لجنة المهرجانات

اجتماع لجنة المهرجانات

اجتماع لجنة المهرجانات

اجتماع لجنة المهرجانات

اجتماع لجنة المهرجانات

اجتماع لجنة المهرجانات