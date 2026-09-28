تقديم جزء ثالث من Don't Breathe .. الأبطال مفاجأة l تفاصيل

قررت الشركة المنتجة لفيلم Don't Breathe، تقديم جزء ثالث العمل، خلال الفترة المقبلة.

الجزء الثالث من الفيلم من المقرر ان يشهد عودة ستيفن لانغ و جين ليفي، واللذان سبق وان قدمًا بطولة الجزء الاول من الفيلم.

الجزء الاول:

دارت احداثه حول روكي، وأليكس، وماني، ثلاثة شباب يمارسون سرقة المنازل. يكتشفون أن رجلاً أعمى يُدعى نورمان نوردستروم يعيش بمفرده في منزل معزول، ويعتقدون أن سرقته ستكون سهلة لأنه لا يستطيع الرؤية.

لكن بمجرد دخولهم المنزل، يكتشفون أنهم ارتكبوا خطأً كبيراً: نورمان ليس عاجزاً كما توقعوا، بل يتمتع بسمع وحواس قوية جداً، ويعرف منزله بالتفصيل. يبدأ بمطاردتهم داخل المنزل، ويتحول اللصوص من مهاجمين إلى أشخاص يحاولون النجاة بحياتهم.



