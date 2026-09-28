مشى عكس.. القبض على سائق سيارة ربع نقل بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل"بالسير عكس الإتجاه بدمياط معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق"يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 23/ الجارى لإختصار الطريق حال سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة رأس البر.
تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.