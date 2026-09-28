بعد إشهار إسلامه.. شاب ألماني يعقد قرانه على فتاة قناوية وسط أجواء من الفرحة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عقد قران شاب ألماني الجنسية على فتاة من محافظة قنا، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين أفراد العائلتين والحضور.

وظهر خلال الفيديو العريس الألماني، الذي أشهَر إسلامه منذ عدة أشهر، وغيّر اسمه من «هاربيت» إلى «محمد»، قبل أن يتزوج من فتاة قناوية تدعى «فاطمة».

وأظهر مقطع الفيديو مراسم عقد القران بحضور المأذون وأفراد من عائلتي العروسين، وسط حالة من البهجة والفرحة، فيما تفاعل الحاضرون مع العريس والعروس خلال إتمام مراسم الزواج.

ولفتت الواقعة أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع كون العريس ألماني الجنسية والعروس من محافظة قنا، لتلقى قصة زواجهما تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعقب إتمام عقد القران، حرص العريس «محمد» على معانقة والد العروس، في مشهد اتسم بالفرحة والمودة، وسط تهاني الحضور للعروسين.

وتفاعل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو المتداول، معبرين عن سعادتهم بالعروسين، ومتمنين لهما حياة زوجية سعيدة ومستقرة.