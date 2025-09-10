قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فى عيد ميلادها.. قصة زواج وفاء الكيلاني من تيم حسن والأول أشهر إسلامه بسببها

أحمد إبراهيم

تحتفل اليوم الإعلامية وفاء الكيلاني، بعيد ميلادها وتعد إحدى الإعلاميات اللاتى حققن نجاحات كثيرة فى حياتهن العملية وقدمت عدد من البرامج التى استضافت فيها كثير من النجوم. 

زواج تيم حسن ووفاء الكيلاني

وتعد زيجة وفاء الكيلاني، والفنان السوري تيم حسن من أشهر الزيجات في الوسط الفني، حيث لا يزال الكثيرون يهتمون بأخبارهم الشخصية بعد مرور عامين على هذا الزواج الذي تم في مايو 2017.

وفي لقاء متلفز، جمع بين تيم حسن ووفاء الكيلانى، أثناء حلول الأول ضيفا على برنامج "الحكم" عام 2015، أي قبل زواجهما بعامين، تحدث فيه "تيم عن مواصفات فتاة أحلامه وما يجذبه لأى فتاة، لتفاجأه "وفاء" في اللقاء بطلبها الزواج منه، قائلة: "تيم أنا عاوزة اتجوزك".

اعتلت ضحكة وفاء الكيلاني، بعدما صدمت تيم حسن بهذه الجملة السالفة الذكر، ما جعل البعض يرونها مزحة في 2015، لكن بعد إعلان زواج الثنائي في 2017، أعيد نشر هذا الفيديو، بعدما تحول إلى حقيقة، وكان حب مخزون في قلب الكيلاني من قبل.

زيجة وفاء الكيلاني الأولى

ما لا يعرفه الكثيرون عن الإعلامية وفاء الكيلاني، أنها تزوجت من طوني ميخائيل وهو شيخ يعمل بمجال الإعلام وتعرفت عليه خلال عملها معه في إيطاليا وتطورت علاقتهما إلى قصة حب انتهت بالزواج المدني في قبرص .

ولكن عائلة وفاء الكيلاني، اعترضت بشدة على هذه الزيجة بسبب اختلاف الديانة ولم ترض عنها إلا بعدما أشهر طوني إسلامه وأقيم بعد ذلك حفل زفاف كبير لها في بيروت واستمرت هذه الزيجة لأكثر من عشر اعوام.

وفاء الكيلاني عيد ميلاد وفاء الكيلاني أعمال وفاء الكيلاني الإعلامية وفاء الكيلاني أخبار وفاء الكيلاني

