تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف

أكدت أسرة الفنان عبد الله مشرف، أن حالته الصحية مستقرة.

وقالت الأسرة لـ«صدى البلد»، إنهم تلقّوا تواصلًا رسميًا بشأن قرار علاج الفنان عبد الله مشرف على نفقة الدولة، وأن عددًا من زملائه الفنانين تواصلوا معهم أيضًا لتقديم الدعم والاطمئنان على حالته.

وأضافت الأسرة أنها تواصل حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة المتعلقة بقرار العلاج، موجهة الشكر لكل من تواصل وسأل ودعم الفنان خلال أزمته الصحية.

ويُعد الفنان عبد الله مشرف من أبرز نجوم الكوميديا في مصر، وترك بصمة مميزة في الدراما والسينما والمسرح على مدار مسيرته الفنية.