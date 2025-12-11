كان بيخبط دماغها في حيطة الحمام.. خالة عروس المنوفية تكشف مفاجآت مدوية

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، كواليس جديدة عن واقعة قتل عروس المنوفية، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار ".

وقالت خالة عروس المنوفية:" كانت دايما بتشتكي إنه بيمد إيده عليها وإن أسلوبه هو وأهله مش كويس معاها ".

وتابعت خالة عروس المنوفية :" تاني مرة ضربها فيها كانت مناخيرها مفتوحة وكان بيخبط دماغها في حيطة الحمام ".



عروس تُقتل على يد زوجها في المنوفية بعد 4 أشهر زواج



شهدت قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، واقعة مأساوية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث لقيت عروس مصرعها على يد زوجها.

وذكرت التحريات أن الزوج أقدم على إنهاء حياتها داخل منزلهما بعد مرور 4 أشهر فقط على زواجهما، إثر نشوب مشاجرة تطورت إلى حد القتل، وسط صدمة كبيرة بين الأهالي والمجتمع المحلي.

