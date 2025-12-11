قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الرئيس السيسي - عبلة كامل
الرئيس السيسي - عبلة كامل
سعيد فراج

تصدرت الفنانة عبلة كامل، مؤشرات البحث تريند، على محرك البحث جوجل، بعد قرار الرئيس السيسي برعاية الفنانين الكبار وعلاجهم، وهي منهم. 

وتساءل الكثيرون، عن تفاصيل مرض عبلة كامل، في ظل حالة السرية التي تفرض عليها منذ ابتعادها عن الأنظار واختفائها قبل 7 سنوات. 

قصة اختفاء عبلة كامل

بدأت قصة اختفاء الفنانة عبلة كامل منذ عام 2018 بعد آخر الأعمال الفنية التي قدمتها، وهو الجزء الثالث من مسلسل سلسال الدم الذي قدمته مع عد كبير من الفنانين كان من بينهم رياض الخولي وعلاء غانم وأحمد سعيد عبدالغني وراندا البحيري وغيرهم، ومنذ ذلك الحين، واختفت تمامًا عن الأنظار سواء من خلال الظهور أو المشاركة في أي أعمال فنية.

وخلال الخمس سنوات التي مرت منذ آخر ظهور للفنانة عبلة كامل ترددت كثير من الشائعات التي تدور حول أسباب اختفائها منها إصابتها بمرض يمنعها من الظهور، واعتزال الفن نهائيا، لكنها بين كل هذه الشائعات لم تفكر في الظهور لتنفي أو تؤكد وآثرت الصمت.

أسباب اختفاء الفنانة عبلة كامل

لكن بين الحين والآخر كان بعض المقربين يظهرون لتوضيح أسباب اختفاء الفنانة عبلة كامل كان من بينهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الذي قال في أحد اللقاءات التليفزيونية: «دا قرارها هيا قالتلي أنا تعبت وزهقت وحاولنا نكلمها كتير ترد تقول اللي فيه الخير إنّ شاء الله يقدمه ربنا، وكنا ناويين نكرمها في مهرجان الدراما الدورة الأولى قالتلي خليني في دورات جاية أنا مش مؤهلة دلوقتي».

وهناك أيضا والد أبنائها الفنان أحمد كمال، الذي سُئل أكثر من مرة عن حقيقة اعتزال الفنانة عبلة كامل فقال في أحد اللقاءات التليفزيونية: «هذه الحياة والإيقاع المجهد بقى غير مناسب لها، وممكن بعد شوية لما تلاقي نفسها متحمسة إنّها ترجع تاني هتشتغل».

نقابة المهن التمثيلية تشكر الرئيس السيسي

تقدمت نقابة المهن التمثيلية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهه بعلاج الفنانين ورعاية الكبار منهم، أبرزهم عبلة كامل، وضياء الميرغني. 

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيان شكر، قالت فيه: «تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تقديرًا لتوجيهاته برعاية كبار الفنانين أصحاب التاريخ الفني الحافل، وتكفّل الدولة بعلاجهم وتقديم الدعم الكامل لهم، عرفانًا بما قدموه من إبداع وإثراء للوجدان المصري والعربي على مدار عقود».

وأشارت نقابة المهن التمثيلية إلى إن هذه اللفتة الإنسانية النبيلة تعكس ما يتمتع به الرئيس من تقدير عميق لقيمة الفن ودور الفنانين في تشكيل الوعي الوطني والحفاظ على الهوية الثقافية لمصر، كما تؤكد حرص الدولة المصرية، بقيادة سيادته، على الوفاء لأبنائها المخلصين ممن أسهموا في بناء وجدان الأمة وإسعاد شعبها، حفظ الله مصر وقيادتها الحكيمة، ودامت رايتها عالية خفاقة بالفن والعطاء والوفاء.

الرئيس السيسي عبلة كامل الفنانة عبلة كامل السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

