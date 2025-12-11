تشكيل منتخب فلسطين لمواجهة السعودية في ربع نهائي كأس العرب

أعلن إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة السعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025، مستعينًا بثنائي الدوري المصري حامد حمدان لاعب بتروجت، وعدي الدباغ مهاجم الزمالك.

وجاء التشكيل الفلسطيني على النحو التالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة

خط الدفاع: ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، مصعب البطاط، وجدي نبهان

خط الوسط: عميد محاجنة، عميد صوافطة، حامد حمدان، تامر صيام

خط الهجوم: عدي الدباغ، زيد القنبر

القنوات الناقلة لمباراة السعودية

وتحظى المباراة بمتابعة واسعة، إذ سيتم نقلها عبر عدد من القنوات الناقلة، أبرزها شبكة بي إن سبورتس، قناة الكاس القطرية، القنوات الرياضية السعودية، قناة عمان الرياضية، إضافة إلى شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، إلى جانب قنوات أخرى ستبث الحدث ضمن تغطيتها لبطولة كأس العرب المقامة في قطر.