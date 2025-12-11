انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

كواليس وتفاصيل عن واقعة تحرش جديدة داخل مدرسة شهيرة بنطاق القاهرة الجديدة، كشفها أولياء الأمور بعد ظهور تغيرات سلوكية على أبنائهم شملت اضطرابات النوم ورفضهم الذهاب للمدرسة بسبب قيام فرد أمن بالتعرّض لهم وخدش براءتهم.

كواليس واقعة تحرش جديدة بمدرسة في التجمع

تلقت إدارة المدرسة الشهيرة في التجمع شكاوى من أولياء الأمور مطالبين بفتح تحقيق واتخاذ إجراءات رادعة مع فرد أمن في المدرسة متهم بالتعدي على أبنائهم وخدش براءتهم وخوف الأطفال من الذهاب للمدرسة والشعور بالانعزال.

حيث اتهمت أسر الأطفال في شكواهم أمام المدرسة، فرد أمن يعمل بالمدرسة لقيامه باستدراج أبنائهم لمكان بعيدًا عن الكاميرات وخدش براءتهم، وهو ما انعكس على سلوكهم خلال الفترة الماضية وظهرت عليهم باضطرابات في النوم والانعزال والخوف من المدرسة.

فيما أجرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحريات موسعة للوقوف على حقيقة اتهام أولياء أمور بمدرسة شهيرة بالتجمع بنطاق القاهرة الجديدة لـ فرد أمن بالمدرسة بالتحرش بأبنائهم وخدش حيائهم بعد استدراجهم لمكان بعيدًا عن الكاميرات.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم الشرطة تضمن ورود مذكرة من أولياء الأمور بمدرسة شهيرة في التجمع، اتهموا فيها عاملاً بالمدرسة بالتحرش وخدش براءة أبنائهم في مرحلة kg2.

وبالفحص تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة أن المدرسة قامت بإيقاف العامل “فرد أمن” وتجري تحقيق داخلي مع فحص الكاميرات للوقوف على حقيقة البلاغ، وتجري أجهزة أمن القاهرة تحريات للوقوف على حقيقة الواقعة ومدى صحة الاتهام الموجه إلى فرد الأمن.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على فرد الأمن وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.