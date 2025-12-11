قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسطورة العالم الكروي .. هدى زاهر تُدعّم محمد صلاح ضد ناديه ليفربول
تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية
هل هاتفك منهم.. تحديق HyperOS 3 يصل لهذه الهواتف خلال أيام
انطلاق التصويت فى اليوم الأخير للمرحلة الأولي لانتخابات النواب
انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع
اتفاقات داخل الزنزانة.. إحالة 29 متهما في قضية إعادة هيكلة التنظيم للجنايات| خاص
بدء التصويت باليوم الثاني داخل مصر بإعادة انتخابات النواب بـ30 دائرة مُلغاة بأمر المحكمة
سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع
يا جبل ما يهزك ريح.. رامي رضوان يدعم محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول
تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟
"الوطنية للانتخابات" تعلن نتائج الدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى من انتخابات النواب.. اليوم
كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025
حوادث

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

صغير _ أرشيفية
صغير _ أرشيفية
أحمد مهدي

كواليس وتفاصيل عن واقعة تحرش جديدة داخل مدرسة شهيرة بنطاق القاهرة الجديدة، كشفها أولياء الأمور بعد ظهور تغيرات سلوكية على أبنائهم شملت اضطرابات النوم ورفضهم الذهاب للمدرسة بسبب قيام فرد أمن بالتعرّض لهم وخدش براءتهم.

 كواليس واقعة تحرش جديدة بمدرسة في التجمع

تلقت إدارة المدرسة الشهيرة في التجمع شكاوى من أولياء الأمور مطالبين بفتح تحقيق واتخاذ إجراءات رادعة مع فرد أمن في المدرسة متهم بالتعدي على أبنائهم وخدش براءتهم وخوف الأطفال من الذهاب للمدرسة والشعور بالانعزال.

حيث اتهمت أسر الأطفال في شكواهم أمام المدرسة، فرد أمن يعمل بالمدرسة لقيامه باستدراج أبنائهم لمكان بعيدًا عن الكاميرات وخدش براءتهم، وهو ما انعكس على سلوكهم خلال الفترة الماضية وظهرت عليهم باضطرابات في النوم والانعزال والخوف من المدرسة.

فيما أجرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحريات موسعة للوقوف على حقيقة اتهام أولياء أمور بمدرسة شهيرة بالتجمع بنطاق القاهرة الجديدة لـ فرد أمن بالمدرسة بالتحرش بأبنائهم وخدش حيائهم بعد استدراجهم لمكان بعيدًا عن الكاميرات.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم الشرطة تضمن ورود مذكرة من أولياء الأمور بمدرسة شهيرة في التجمع، اتهموا فيها عاملاً بالمدرسة بالتحرش وخدش براءة أبنائهم في مرحلة kg2.

وبالفحص تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة أن المدرسة قامت بإيقاف العامل “فرد أمن” وتجري تحقيق داخلي مع فحص الكاميرات للوقوف على حقيقة البلاغ، وتجري أجهزة أمن القاهرة تحريات للوقوف على حقيقة الواقعة ومدى صحة الاتهام الموجه إلى فرد الأمن.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على فرد الأمن وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مدرسة القاهرة الجديدة مدرسة التجمع التجمع تحرش

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

عوض تاج الدين

الطالب اللي يصاب بالبرد يقعد في البيت.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمدارس

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

عوض تاج الدين

عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو

أسعار الذهب

رسميا .. سعر الذهب في مصر اليوم

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة بهذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة بهذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

تعبيرية

ننشر قائمة بأسماء وصور موزعي الرشاوي الانتخابية في المحافظات..تعرف عليهم

جانب من الحدث

رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية يتفقد فعاليات مسابقة «مداد - اقرأ وارتق»

الأعمال

رئيس مياه القناة: طوارئ قصوى وتمركز سيارات الأمطار ببورسعيد والإسماعيلية والسويس

صورة أرشيفية

استياء أهالي سوهاج من عامل أسانسير نفق المخبز الآلي بعد تزايد شكاوى التحرش

بالصور

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

