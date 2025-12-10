قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ جنوب سيناء يبحث تحديث مُخطط مدينة الطور لتحويلها لقطب تنموي وسياحي |صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة بهذه المناطق
القصة الكاملة لشاب هدد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل في سوهاج
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات باكستانية تحمل 100 طن للفلسطينيين بغزة
أبو الغيط: تصاعد التوتر بين القوى الكبرى يشير إلى حرب باردة جديدة
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة «أفشة» بعد مباراة الأردن ومدة غيابه
حسين الشحات يوضح موقفه من العودة للملاعب: أنتظر إشارة الجهاز الفني
المرحوم يطاردها.. بوسي من سلالم المسارح لخناقة المحاكم.. ما القصة ؟
محافظ أسوان يتابع إغلاق صناديق الاقتراع داخل 152 لجنة انتخابية بمختلف المراكز والمدن |شاهد
لجنة متابعة الانتخابات بالأقصر: تحرير 6 محاضر خروقات انتخابية وإحالتها للنيابة
عبدالمنعم سعيد: تقرير الأمن القومي الأمريكي يعكس «روح ترامب» ويُعيد الولايات إلى القرن الـ19
كأس عاصمة مصر .. «زد» يفوز على «سموحة» بهدف عبدالرحمن البانوبي
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة بهذه المناطق

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، فيما يكون باردًا ليلًا على جميع المناطق.

خريطة الأمطار

كما يتوقع الخبراء استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

أمطار علي الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء تزامنا مع نوة

كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة بارتفاع أمواج يتراوح بين 2 و3 أمتار، مع رياح سطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بينما يشهد البحر الأحمر حالة معتدلة وارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، ورياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 21 11

بنها 19 12

دمنهور 19 12

وادى النطرون 20 13

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 19 13

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 19 12

طنطا 19 12

دمياط 20 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 11

العريش 20 14

رفح 20 14

رأس سدر 21 15

نخل 20 06

كاترين 12 01

الطور 21 12

طابا 19 12

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 19 12

العلمين 19 11

مطروح 20 12

السلوم 19 10

سيوة 20 08

رأس غارب 22 12

الغردقة 23 13

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 27 19

حلايب 24 20

أبو رماد 27 18

رأس حدربة 24 20

الفيوم 20 11

بني سويف 20 10

المنيا 22 09

أسيوط 21 09

سوهاج 21 10

قنا 22 09

الأقصر 22 10

أسوان 23 11

الوادي الجديد 23 08

أبوسمبل 23 11

مياه القناة : إعلان حالة الطوارئ وانتشار سيارات الأمطار في الشوارع والميادين

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 29 20

المدينة 23 12

الرياض 27 17

المنامة 28 21

أبوظبى 30 19

الدوحة 29 23

الكويت 22 14

دمشق 12 05

بيروت 18 14

عمان 11 08

القدس 11 09

غزة 18 13

بغداد 20 14

مسقط 26 20

صنعاء 24 08

الخرطوم 30 17

طرابلس 19 14

تونس 19 10

الجزائر 17 07

الرباط 17 10

نواكشوط 28 15

محافظ بورسعيد على رأس سيارات شفط وكسح مياه الأمطار

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 11 01

إسطنبول 14 06

إسلام آباد 23 08

نيودلهى 22 10

جاكرتا 32 25

بكين 05 06-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 15 04

أثينا 17 07

روما 15 05

باريس 13 08

مدريد 12 06

برلين 11 05

لندن 12 06

مونتريال 07- 10-

موسكو 03 02

نيويورك 02 03-

واشنطن 05 03-

أديس أبابا 23 10

الطقس حالة الطقس طقس الساعات المقبلة طقس الخميس حالة البحر المتوسط درجات الحرارة درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

