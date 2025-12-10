حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة بهذه المناطق

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، فيما يكون باردًا ليلًا على جميع المناطق.

خريطة الأمطار

كما يتوقع الخبراء استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة بارتفاع أمواج يتراوح بين 2 و3 أمتار، مع رياح سطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بينما يشهد البحر الأحمر حالة معتدلة وارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، ورياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 21 11

بنها 19 12

دمنهور 19 12

وادى النطرون 20 13

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 19 13

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 19 12

طنطا 19 12

دمياط 20 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 11

العريش 20 14

رفح 20 14

رأس سدر 21 15

نخل 20 06

كاترين 12 01

الطور 21 12

طابا 19 12

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 19 12

العلمين 19 11

مطروح 20 12

السلوم 19 10

سيوة 20 08

رأس غارب 22 12

الغردقة 23 13

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 27 19

حلايب 24 20

أبو رماد 27 18

رأس حدربة 24 20

الفيوم 20 11

بني سويف 20 10

المنيا 22 09

أسيوط 21 09

سوهاج 21 10

قنا 22 09

الأقصر 22 10

أسوان 23 11

الوادي الجديد 23 08

أبوسمبل 23 11

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 29 20

المدينة 23 12

الرياض 27 17

المنامة 28 21

أبوظبى 30 19

الدوحة 29 23

الكويت 22 14

دمشق 12 05

بيروت 18 14

عمان 11 08

القدس 11 09

غزة 18 13

بغداد 20 14

مسقط 26 20

صنعاء 24 08

الخرطوم 30 17

طرابلس 19 14

تونس 19 10

الجزائر 17 07

الرباط 17 10

نواكشوط 28 15

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 11 01

إسطنبول 14 06

إسلام آباد 23 08

نيودلهى 22 10

جاكرتا 32 25

بكين 05 06-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 15 04

أثينا 17 07

روما 15 05

باريس 13 08

مدريد 12 06

برلين 11 05

لندن 12 06

مونتريال 07- 10-

موسكو 03 02

نيويورك 02 03-

واشنطن 05 03-

أديس أبابا 23 10