أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟

موعد بدء الشتاء رسمياً .. رغم حدوث انقلاب في حالة الطقس وسقوط الأمطار على كل المحافظات والأجواء الباردة التي تسيطر على البلاد؛ لم يبدأ فصل الشتاء رسمياً حتى الآن.

وبدأ الطقس يتحول إلى البرودة مبكرا هذا العام قبل انتهاء الخريف وبدء الشتاء رسميا، حيث تغزو الأمطار معظم المحافظات ووصلت إلى حد السيول في بعض المناطق.

ورغم تقلب الأحوال الجوية؛ بدأ الجميع البحث عن موعد بدء الشتاء رسميا؟، وكم يوم باق على بدء فصل الشتاء؟، وهو ما نستعرضه معكم في السطور التالية:.

موعد بدء الشتاء رسمياً

موعد انتهاء فصل الخريف 2025

وفقا للحسابات الفلكية، ينتهي فصل الخريف رسميا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، وهو اليوم الذي يشهد الانقلاب الشتوي؛ عندما يصل طول الليل إلى ذروته مقارنة بالنهار، ليصبح أطول ليالي العام وأقصر نهاره.

موعد بدء فصل الشتاء 2025

يفصلنا 11 يوما عن بداية فصل الشتاء رسمياً، فوفقا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يبدأ فصل الشتاء رسمياً يوم الأحد 21 ديسمبر، ويستمر لمدة 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة.

ويستمر فصل الشتاء لمدة 89 يومًا و20 ساعة و22 دقيقة، ليُعلن عن بداية انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة وساعات النهار، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا على معظم الأنحاء.

موعد شتاء 2025

الأرصاد تعلن استمرار الأمطار

أفادت آخر التنبيهات الجوية، الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، باستمرار تقدم السحب الممطرة لتؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى.

ويصاحب هذا التقدم سقوط أمطار متفاوتة الشدة على العاصمة والمناطق المحيطة بها.

وأشار التنبيه إلى استمرار وجود السحب الرعدية الممطرة على مناطق واسعة من الوجه البحري، وكذلك على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

وأكدت هيئة الأرصاد المواطنين في المناطق المذكورة، ضرورة توخي الحذر في أثناء القيادة وتجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية والأشجار، بسبب التقلبات الجوية ونشاط الأمطار.

سحب رعدية في هذه المحافظات

تؤثر السحب الرعدية بقوة على مناطق من الوجه البحري (الغربية- المنوفية- الشرقية- الدقهلية- دمياط - مدن القناة).

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج فيه بين مترين و3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

اماكن سقوط الامطار

كيف يحدث الانقلاب الشتوي ؟

وفصل الشتاء يعني حدوث الآنقلاب الشتوى والذي يحدث بسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، ولأن الأرض أثناء دورأنها حول الشمس ليست عمودية ولكن مائلة بمقدار 23.5 درجة، لذلك فإن النصف الشمإلى والنصف الجنوبى يتبادلان الأماكن فى استقبال ضوء الشمس، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التى تفصلها عن الشمس هى السبب فى حدوث الفصول الأربعة.

ويكون القطب الشمالي مائلا بعيداً عن الشمس في يوم اللنقلاب الشتوي، وتصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة جنوب السماء، لذلك فإن جميع المواقع شمال خط الاستواء يكون طول النهار أقل من 12 ساعة فى حين أن المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة.

وبشكل عام ليس كل الأماكن حول العالم لها شروق وغروب فى يوم الإنقلاب الشتوى فشمال الدائرة القطبية عند خط العرض 66.5 درجة شمال لا يوجد شروق أو غروب للشمس فى هذا اليوم لأن الشمس تبقى تحت الأفق طوال اليوم، فى حين أن الدائرة القطبية الجنوبية عند خط العرض 66.5 درجة جنوب لن يرصد شروق أو غروب للشمس أيضا؛ لأن الشمس تظل فوق الأفق طوال اليوم وهى ظاهرة تعرف بشمس منتصف الليل وهى أحد أدلة كروية الأرض.

بعد وصول الشمس أقصى نقطة جنوب السماء" ظاهريا" في الانقلاب الشتوي سيلاحظ وكأنها تشرق من نقطة وأحدة جنوب السماء لبضع الأيام قبل أن تبدأ مسارها الظاهري باتجاه الشمال من جديد نتيجة لحركة الارض في مدارها حول الشمس، وستبدأ بعد ذلك زيادة ساعات النهار حتى تتساوى مع ساعات الليل بحدوث الاعتدال الربيعي في 20 مارس 2025.