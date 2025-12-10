شوبير يكشف عن صفقة نارية على ردار الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن صفقة جديدة للنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب شوبير: مفاجأة مدوية .. الأهلي يقترب من ضم مهاجم عربي سوبر يزن النعيمات.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه على ملاعب فرع مدينة نصر، استعدادًا لخوض مباراة إنبي التي تجمع الفريقين مساء الجمعة القادم ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

عقد ييس توروب، المدير الفني، محاضرة قصيرة في الملعب وقبل انطلاق المران لشرح العديد من الجوانب المتعلقة بالمرحلة المقبلة، في ظل تصعيد عدد كبير من لاعبي فريق الشباب نتيجة انضمام اللاعبين الدوليين لمعسكرات المنتخب الوطني والمنتخب المشارك في كأس العرب.

أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة قبل الانتقال إلى تنفيذ فقرات تخصصية انتهت بتقسيمة كرة قوية ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للفترة المقبلة.