أمريكا تعلن مقتل 4 من عناصرها في حادث تحطم طائرة التزود بالوقود بالعراق



أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وفاة 4 من أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في حادث التحطم فوق العراق.

وفي وقت سابق ؛ تبنت فصائل مسلحة عراقية مسؤوليتها عن إسقاط طائرة أمريكية من طراز KC-135 أثناء قيامها بعملية التزود بالوقود في سماء العراق.

جاء ذلك بعد أن أكدت القيادة المركزية الأمريكية وقوع الحادث الذي أدى إلى تحطم الطائرة، ومقتل جميع أفراد الطاقم.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن تحطم طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135 خلال رحلة جوية في غرب العراق.

وأضافت أن عمليات الإنقاذ جارية لإنقاذ طاقم الطائرة.