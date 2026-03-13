تامر حسني ودينا كانوا داعمين.. هبة السيسي: أعلنت إصابتي بالسرطان عشان كنت محتاجة طبطبة

كشفت الفنانة هبة السيسي أنها أخفت خبر إصابتها بالسرطان لمدة ستة أشهر بعد خضوعها للعملية الجراحية، مشيرة إلى أنها لم تخبر أحدًا في البداية بحقيقة مرضها.

وقالت هبة السيسي، خلال لقائها في برنامج "ورا الشمس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب، إنها قررت لاحقًا إعلان إصابتها بعدما بدأ العلاج يؤثر عليها وعلى شكلها، مؤكدة أنها فضّلت مواجهة الجمهور بالحقيقة بدلًا من إخفائها.

وأضافت أنها تعرضت لبعض الانتقادات بعد إعلان المرض، حيث اتهمها البعض بأنها ظهرت لتكسب تعاطف الجمهور، موضحة: "في ناس قالت إني ظهرت علشان أكسب تعاطف الناس، لكن أنا ظهرت لأن دي الحقيقة، وكنت محتاجة الطبطبة والدعم".



وأشارت إلى أن عددًا من الفنانين حرصوا على الاطمئنان عليها، مؤكدة أن أكثر شخصين تفاجأت بدعمهما كانا الفنان تامر حسني والراقصة دينا، قائلة إنهما تواصلا معها وحرصا على الاطمئنان على حالتها.

كما أوضحت أنها لم تكن تنتظر اتصالًا من أحد، لكنها فوجئت بغياب بعض الأشخاص الذين توقعت وجودهم بجانبها في تلك الفترة الصعبة، خاصة من أصدقائها خارج الوسط الفني.