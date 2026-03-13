قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العيد ولمة الأقارب.. وليد هندي يوضح فوائد الزيارات العائلية | فيديو
محافظ أسيوط: تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية
كنوز خفية تحت الجذور.. ماذا اكتشف العلماء أسفل شجرة عمرها 2400 عام؟
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة بمناسبة يوم الشهيد
أمريكا تعلن مقتل 4 من عناصرها في حادث تحطم طائرة التزود بالوقود بالعراق
الحكومة تطمئن المزارعين: استقرار في إمدادات الأسمدة بالموسم الحالي
ربط التعليم العالي بسوق العمل.. دمج وإعادة هيكلة التخصصات
رمال وأتربة .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو حتى صباح السبت
وزير النقل: تطوير منظومة الصيانة والإصلاح وتقديم الخدمات للغير | صور
تامر حسني ودينا كانوا داعمين.. هبة السيسي: أعلنت إصابتي بالسرطان عشان كنت محتاجة طبطبة
تزامنا مع دخول العيد.. مطالب برلمانية لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار
فن وثقافة

تامر حسني ودينا كانوا داعمين.. هبة السيسي: أعلنت إصابتي بالسرطان عشان كنت محتاجة طبطبة

هبة السيسي
هبة السيسي
أحمد البهى

كشفت الفنانة هبة السيسي أنها أخفت خبر إصابتها بالسرطان لمدة ستة أشهر بعد خضوعها للعملية الجراحية، مشيرة إلى أنها لم تخبر أحدًا في البداية بحقيقة مرضها.

وقالت هبة السيسي، خلال لقائها في برنامج "ورا الشمس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب، إنها قررت لاحقًا إعلان إصابتها بعدما بدأ العلاج يؤثر عليها وعلى شكلها، مؤكدة أنها فضّلت مواجهة الجمهور بالحقيقة بدلًا من إخفائها.

وأضافت أنها تعرضت لبعض الانتقادات بعد إعلان المرض، حيث اتهمها البعض بأنها ظهرت لتكسب تعاطف الجمهور، موضحة: "في ناس قالت إني ظهرت علشان أكسب تعاطف الناس، لكن أنا ظهرت لأن دي الحقيقة، وكنت محتاجة الطبطبة والدعم".


وأشارت إلى أن عددًا من الفنانين حرصوا على الاطمئنان عليها، مؤكدة أن أكثر شخصين تفاجأت بدعمهما كانا الفنان تامر حسني والراقصة دينا، قائلة إنهما تواصلا معها وحرصا على الاطمئنان على حالتها.

كما أوضحت أنها لم تكن تنتظر اتصالًا من أحد، لكنها فوجئت بغياب بعض الأشخاص الذين توقعت وجودهم بجانبها في تلك الفترة الصعبة، خاصة من أصدقائها خارج الوسط الفني.

الفنانة هبة السيسي

