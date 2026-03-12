وزيرة الثقافة تتفقد متحف الفن المصري الحديث بأرض الأوبرا وتوجّه بإعداد سيناريو عرض جديد

قامت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اليوم بجولة تفقدية بمتحف الفن المصري الحديث، رافقتها خلالها الدكتورة إيمان نبيل، مدير متحف الفن الحديث، والدكتورة هبة صالح، وكيل المتحف، وذلك ضمن تفقدها عددا من المنشآت الثقافية والفنية بحرم دار الأوبرا للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

وخلال الجولة، اطّلعت وزيرة الثقافة على أبرز المقتنيات الفنية التي يضمها المتحف، والذي يحتوي على أعمال نخبة من كبار الفنانين المصريين ورواد الحركة التشكيلية الحديثة، بما يمثله من قيمة فنية وتاريخية توثق مسيرة الفن التشكيلي في مصر.



ووجّهت الدكتورة جيهان زكي بإعداد رصد كامل لاحتياجات المتحف، تمهيدًا لوضع سيناريو عرض متحفي جديد يعكس القيمة الفنية الكبيرة للمقتنيات التي يضمها، ويُبرز ثراء التجربة التشكيلية المصرية عبر مختلف مراحلها.

ويقع متحف الفن المصري الحديث داخل حرم دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة بحي الزمالك، ويجمع بين عدد غير محدود من الاتجاهات الفكرية.

ويتكون متحف الفن المصري الحديث من 10 قاعات موزعة على ثلاثة طوابق،ويضم المتحف قطع فنية تمثل شتى التيارات الفنية منذ أوائل القرن العشرين حتى الآن.