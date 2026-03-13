طريقة حسم بطل الدوري المصري عند تساوي الفرق في النقاط

كشف طه عزت، رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، عن آلية الحسم في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز في حال تساوي فريق أو أكثر في عدد النقاط.

وأجرت الرابطة، اليوم الخميس، قرعة المرحلة الثانية من مسابقة الدوري للموسم الجاري 2025-2026.

وقال طه عزت على هامش القرعة: "في حال تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط، يكون الحسم بالمواجهات المباشرة وفقًا لما هو موضح في لائحة المسابقات".

وأضاف: "إذا استمر التساوي، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية، ثم عدد الأهداف في المواجهات المباشرة،وإذا لم يُحسم الأمر، ننتقل إلى عدد الأهداف خارج الأرض في مواجهات الفرق المتساوية، ثم فارق الأهداف العام في مباريات الدوري (المرحلة الأولى والثانية)، وبعدها عدد الأهداف المسجلة في الدوري بالكامل، يليها اللعب النظيف، وأخيرًا القرعة".

وأكد عزت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان عدالة المنافسة ووضوح ترتيب الفرق في جدول الدوري حتى نهاية الموسم.