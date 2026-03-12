قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غموض حول وديتي السعودية وإسبانيا.. إرتباك داخل المنتخب بعد إلغاء معسكر الدوحة
الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الإيراني لإبلاغه رفض أي تدخل في الشئون الداخلية
التيلفزيون الإيراني يعلن بدء موجة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة
بعد إعتذار الدوحة.. سيناريو بديل لمعسكر منتخب مصر
جحيم رادس.. 3 إجراءات في الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال
مركز الملاذ الآمن.. ارتفاع أسعار الفضة محليا مع صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية
أدعية العتق من النار.. اغتنمها فى ثاني ليلة وترية بالعشر الأواخر
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
الغندور: الزمالك متصدر الدوري على حساب أغلى سكواد في مصر وأفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

النهارده كام رمضان في مصر؟ واعرف متى تبدأ ثانى ليلة وترية لاغتنامها

النهاردة كام رمضان في مصر
النهاردة كام رمضان في مصر
شيماء جمال

النهارده كام رمضان في مصر؟ يبحث الكثير عن النهارده كام رمضان في مصر؟ ليعرفوا كم متبقٍ من الشهر الفضيل ومتى تبدأ ثانى ليلة وترية فى رمضان والتى قد تكون ليلة القدر، لاغتنامها وإحيائها.

 

النهارده كام رمضان في مصر؟

يوافق اليوم، الخميس الثانى عشر من مارس ٢٠٢٦، والثانى والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٧ هجريا.

النهارده كام رمضان في مصر؟

ووفقا للتقويم الهجري والميلادي، يوافق اليوم، الخميس 12 مارس 2026 ميلاديًا،  22 من شهر رمضان لعام 1447ه هجريًا.

ليالي شهر رمضان الوترية

- 21 رمضان

 بدأت أول ليلة وترية من مغرب يوم الثلاثاء الماضى 20 رمضان/ 10 مارس، وانتهت فجر يوم الأربعاء 21 رمضان / 11 مارس.

- ليلة 23 رمضان

تبدأ ثانى ليلة وترية من مغرب اليوم الخميس 22 رمضان / 12 مارس، وتنتهي فجر يوم الجمعة 23 رمضان / 13 مارس.

- ليلة 25 رمضان

تبدأ من مغرب يوم السبت 24 رمضان / 14 مارس، وتنتهي فجر يوم الأحد 25 رمضان / 15 مارس.

-ليلة 27 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الإثنين 26 رمضان/ 16 مارس، وتنتهي فجر يوم الثلاثاء 27 رمضان / 17 مارس.

- ليلة 29 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 28 رمضان / 18 مارس، وتنتهي فجر يوم الخميس 29 رمضان / 19 مارس.

ونوهت الإفتاء إلى أن إحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجرِ، والملائكة في حال صعود وهبوط؛ قال تعالى: {هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} [القدر: 5].

المراد بإحياء الليلة

وأوضحت الإفتاء المراد في الشريعة الإسلامية بإحياء الليلة هو قيامها وطاعة الله فيها.

ماذا كان يفعل النبي إذا دخل العشر الأواخر من رمضان

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ».[أخرجه البخاري]

أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان

حرصت دار الإفتاء المصرية على حث الصائمين من الإكثار من الطاعات، كاشفة عن أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان.

وأوضحت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان قائلة “ينبغي إحياء ليالي العشر الأخيرة من رمضان بصنوف العبادات” وهي:

صلة الأرحام 
حُسن الْجِوار 
التوسعة على الأهل والأقارب 
كثرة الذكر 
الاعتكاف 
التهجد 
الدعاء والتضرع إلى الرءوف الرحيم سبحانه.

فضل ليلة القدر وعلاماتها المأثورة

تعد ليلة القدر تاج الليالي والقدر العظيم الذي شرف الله به أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سماها الله بهذا الاسم لعظيم قدرها وشرفها، أو لأنها الليلة التي يُقدر فيها ما يكون في العام المقبل من أحداث. 

ومن أبرز فضائلها أنها الليلة التي بدأ فيها نزول القرآن الكريم هداية للعالمين، كما أنها ليلة تمتاز بالأمن والسلام والسكينة، حيث تزدحم الأرض بالملائكة وجبريل عليه السلام، فلا يزال المسلم في أمان حتى مطلع الفجر.

وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم علامات يستدل بها المسلم على إدراك هذه الليلة، ومنها ما يظهر أثناء الليلة ومنها ما يظهر صبيحتها:

اعتدال الطقس: فتكون الليلة طلقة لا حارة ولا باردة، يشعر فيها المؤمن بسكينة وطمأنينة تسري في جسده.

قوة الإضاءة: حيث تمتاز هذه الليلة بنور وجلاء يملأ الأفق لا يشبه غيرها من الليالي.

هدوء الرياح وسكون الكون: فلا تضرب فيها عواصف ولا تُرجم فيها النجوم.

علامة الصباح: وهي العلامة الأثبت، حيث تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء مستديرة كأنها طست، ليس لها شعاع قوي يؤذي العين، وذلك بسبب كثافة الملائكة الصاعدة إلى السماء والتي تحجب ضوء الشمس المباشر.

النهاردة كام رمضان في مصر النهاردة كام رمضان كام رمضان رمضان ليالي شهر رمضان الوترية ليلة القدر

