غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان

أفادت تقارير إعلامية لبنانية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي إستهدفت بلدة جبشيت قضاء النبطية جنوب لبنان.

كما أشارت الوكالة الوطنية عن هدوء حذر يسود معظم قرى وبلدات قضاءي صور وبنت جبيل.

وكذلك ؛ أغار جيش الاحتلال “الإسرائيلي” على بلدة تولين في قضاء مرجعيون بالجنوب.

وفي سياق متصل ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة عن حالة تأهب في المطلة بسبب محاولات اعتراض طائرة مسيرة في جنوب لبنان.

وأضاف أنه بعد تفعيل حالة التأهب نتيجة مخاوف من تسلل طائرات مسيرة وإطلاق صواريخ في المطلة، صرّح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن «القوات الجوية اعترضت طائرة مسيرة رُصدت في المنطقة التي تعمل فيها القوات في جنوب لبنان».

وأمس الخميس، أعلن جيش الاحتلال، مقتل 30 ضابطا وجنديا وإصابة 1302 آخرين منذ تجدد القتال في لبنان مطلع مارس الماضي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون:" لا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله نحن دولة ذات سيادة ولا يحق لها التحدث باسمنا".

وأضاف عون:" لا نقبل أن يصبح لبنان ساحة لحروب الآخرين ومصممون على المسار الدبلوماسي".

