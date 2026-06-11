رئيس لبنان : لا نقبل إملاء إيران علينا شيئا | ولا يحق لها التحدث باسمنا

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس بيد إيران أو إسرائيل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال عون:" لا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله نحن دولة ذات سيادة ولا يحق لها التحدث باسمنا".

وأضاف عون:" لا نقبل أن يصبح لبنان ساحة لحروب الآخرين ومصممون على المسار الدبلوماسي".

وتابع الرئيس اللبناني:" لا خيار لدينا سوى التفاوض لإنهاء هذا الصراع وكذلك الإسرائيليون".

وأكمل عون: إذا اختار حزب الله البقاء في حالة حرب فإنه سيضر بالمجتمع الذي يقول إنه يدافع عنه".