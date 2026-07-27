اتحاد الكرة: لا استثناءات في مكافآت كأس العالم.. والاحتياطي يحصل على نصيب الأساسي

أكد مصطفى عزام، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الاتحاد تحمل كامل تكاليف علاج الثنائي محمد حمدي وإسلام عيسى، مشيرًا إلى أن توزيع مكافآت كأس العالم سيتم وفقًا للائحة المعتمدة والقرار الوزاري، مع إمكانية عرض أي مقترح لزيادة مكافآت بعض اللاعبين على مجلس الإدارة.

وقال مصطفى عزام، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "اتحاد الكرة هو من تحمل تكاليف العملية والعلاج الخاصة بالثنائي محمد حمدي وإسلام عيسى".

وأضاف: "محمد حمدي وإسلام عيسى لن يحصلا على مكافأة كأس العالم، لأن توزيع المكافآت سيتم وفقًا للإسكور شيت والقرار الوزاري، لكن إذا طلب إبراهيم حسن، مدير المنتخب، زيادة مكافآتهما، فسيتم عرض الأمر على مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وتابع: "اللاعب الاحتياطي سيحصل على نفس مكافأة اللاعب الأساسي، وهذا قرار صادر من مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وعن تطوير الكرة المصرية، قال عزام: "لدينا مشروع 2036، وهو مشروع كبير لتطوير الكرة المصرية، ولذلك كان لابد من وجود مدير فني يمتلك الخبرة، وتم اختيار شوقي غريب لوضع البرامج الفنية الخاصة بالمشروع".

واختتم تصريحاته قائلًا: "قد تشهد الفترة المقبلة بعض التغييرات في الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، بما يتماشى مع خطة تطوير الكرة المصرية".