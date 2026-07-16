ضربة لبيراميدز.. تأجيل عودة محمد حمدي بعد الفحص الطبي في ألمانيا

خضع محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي بنادي بيراميدز لكشف طبي وفحص كامل وشامل على مدى 4 أيام في مدينة ميونيخ الألمانية مع الطبيب المعالج للاعب والذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي والتي تعرض لها خلال شهر يناير الماضي خلال مباراة مصر وبنين في إطار بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالمغرب.

كانت إدارة نادي بيراميدز وافقت على سفر محمد حمدي يرافقه الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي إلى ألمانيا من أجل العرض على الطبيب المعالج للاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي وتحديد شكل التأهيل في المرحلة المقبلة وموعد العودة إلى التدريبات الجماعية مع الفريق.

وأكد الدكتور مصطفى المنيري أن الطبيب الألماني أبدى ارتياحه الشديد لسير برنامج التأهيل الخاص بمحمد حمدي ومدى التطور في برنامج عودته إلى الملاعب، ولكنه طلب في ذات الوقت تأجيل العودة إلى التدريبات الجماعية والمباريات ما بين 6 إلى 8 أسابيع، حتى يكمل اللاعب برنامجه التأهيلي بشكل كامل ويعود للملاعب بصورة طبيعية.