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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تألقها في الدراما.. إنجي كيوان تخوض تحدي السينما بفيلم شمس الزناتي 2 أمام محمد إمام

إنجى كيوان
إنجى كيوان
تقى الجيزاوي

تشارك النجمة إنجي كيوان في بطولة فيلم «شمس الزناتي 2»، لتخوض تجربة سينمائية جديدة أمام النجم محمد إمام، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرتها الفنية، وتؤكد حجم الثقة التي تحظى بها داخل الوسط الفني بعد النجاحات التي حققتها خلال السنوات الأخيرة.


ويعد انضمام إنجي كيوان إلى فريق عمل الفيلم، لتقديم إحدى الشخصيات، تأكيدا على المكانة التي استطاعت أن تفرضها بموهبتها وحضورها اللافت، بعدما نجحت في تقديم مجموعة من الأدوار المميزة في الدراما التلفزيونية، وهو ما جعلها واحدة من الوجوه التي لفتت الأنظار بقوة لدى الجمهور وصناع الأعمال الفنية.

وتفتح مشاركة أنجي كيوان في «شمس الزناتي 2» صفحة جديدة في مشوارها الفني، حيث تراهن على نقل نجاحها في الدراما إلى الشاشة الكبيرة، مستندة إلى ما تمتلكه من أداء متطور وقدرة على تقديم شخصيات متنوعة، إلى جانب حضورها الذي منحها مكانة خاصة بين نجمات جيلها.

واستطاعت إنجي كيوان أن تفرض نفسها خلال الفترة الأخيرة كواحدة من الأسماء الصاعدة بقوة على الساحة الفنية، في ظل حرصها على تقديم شخصيات تحمل تحديات تمثيلية حقيقية، وهو ما يؤكد أنها تمتلك طموحا واضحا وخطوات مدروسة نحو حضور أكثر تأثيرا في الدراما العربية، وتأتى مشاركة أنجي كيوان فى الفيلم لتوسيع حضورها الفني بثبات، بعدما أثبتت موهبتها في الدراما، لتبدأ مرحلة جديدة من التحديات عبر السينما، في مسيرة تبدو واعدة بمزيد من النجاحات.

وتعد النجمة أنجي كيوان واحدة من أبرز النجمات الصاعدات بقوة في عالم الفن، بعدما فرضت حضورها بموهبتها وأدائها المميز، لتواصل توسيع خطواتها نحو النجومية.

ويشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام  كل من: ياسمين رئيس، باسم سمرة، محمد ثروت، محمود عبدالمغنى، علاء مرسي، إنجي كيوان، خالد أنور، أحمد خالد صالح، بالإضافة إلى أحمد عبدالحميد، ويتولى الكاتب محمد الدباح مهمة كتابة السيناريو والحوار، إخراج أحمد خالد موسى.

أنجي كيوان فيلم «شمس الزناتي 2» محمد إمام

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