الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

شخصية صعبة ومركبة.. إنجي كيوان تلفت الأنظار بشخصيتها في الفرنساوي مع عمرو يوسف

قسم الفن

جذبت النجمة إنجي كيوان الأنظار بقوة من خلال مشاركتها في مسلسل الفرنساوي أمام النجم عمرو يوسف، حيث نجحت في تقديم شخصية «مشيرة فوزى» بأسلوب احترافي كشف عن نضج أدواتها التمثيلية وقدرتها على التعامل مع الشخصيات المركبة والصعبة.


وتقدم إنجي كيوان خلال أحداث العمل شخصية إعلامية تجد نفسها في مواجهة ابتزاز معقد يقودها إلى التورط في جريمة قتل، قبل أن تتشابك خيوط الأحداث مع المحامي «خالد الفرنساوي» الذي يجسده عمرو يوسف، ليصبح أحد العناصر المحورية في إنقاذها وسط تصاعد درامي مشوق.


ونجحت إنجي كيوان في التعبير عن التحولات النفسية المعقدة للشخصية، متنقلة بسلاسة بين القوة والانكسار والخوف والارتباك، وهو ما منح الدور أبعادا إنسانية واضحة وجعل ظهورها محل إشادة من الجمهور والمتابعين، خاصة مع قدرتها على الحفاظ على إيقاع أداء متوازن بعيدا عن المبالغة.

وتواصل إنجي كيوان الصعود بثبات في عالم الدراما التلفزيونية، بعدما حققت حضورا مميزا في أعمالها السابقة، وعلى رأسها مسلسل وننسى اللى كان خلال رمضان الماضي، وكذلك مسلسل وتقابل حبيب في رمضان قبل الماضي، حيث استطاعت في كل تجربة أن تترك بصمة خاصة وتثبت امتلاكها حضورا مختلفا وقدرة متزايدة على التنوع واختيار الأدوار المؤثرة.

واستطاعت إنجي كيوان أن تفرض نفسها كواحدة من الأسماء الصاعدة بقوة على الساحة الدرامية، في ظل حرصها على تقديم شخصيات تحمل تحديات تمثيلية حقيقية، وهو ما يؤكد أنها تمتلك طموحا واضحا وخطوات مدروسة نحو حضور أكثر تأثيرا في الدراما العربية.

وحازت إنجي كيوان على لقب "شمس الدراما المصرية" عن جدارة، بعد أن أسرت الجمهور بحضورها الطاغي وطاقتها الفنية المتجددة التى تنبع من صدق الأداء وتلقائيته، حيث تمتلك قدرة نادرة على التماهي مع الشخصيات، فتصنع منها كيانات حقيقية تنطق بالإحساس والواقعية.

