منح سلوى عثمان الدكتوراة الفخرية .. تفاصيل

أعلنت الفنانة القديرة سلوى عثمان، عن حصولها على الدكتوراة الفخرية، من أكاديمية لانكستر البريطانية، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت سلوي عثمان: الدكتوراة الفخرية وسفيرة المستقبل من اكاديميه لانكستر البريطانيه

شكرا لثقتكم شكرا لمحبتكم

كل ده من فضل ربنا وانتم سبب للتكريمات الكبيرة دى

بحبكم كلكم ويارب دايما عند حسن ظنكم.

وكان آخر أعمال سلوي عثمان هو مسلسل كلهم بيحبوا مودي، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يو