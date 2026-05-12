الحمام الأبيض والتراث الفلسطيني يزينان بوستر مهرجان غزة لسينما المرأة

أعلنت إدارة مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة برئاسة ومؤسس المهرجان عزالدين شلح، بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية، عن إطلاق البوستر الرسمي للدورة الثانية من المهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر 2026 بمدينة غزة، بمشاركة صناع أفلام من فلسطين وعدد من دول العالم.

وتقام الدورة الثانية تحت شعار “نساء يصنعن الحياة من الموت”، في رسالة تعكس قوة المرأة الفلسطينية وقدرتها على تحويل الألم إلى أمل رغم التحديات.

ويحمل البوستر هوية بصرية تجمع بين رمزية المرأة والسينما، حيث تظهر امرأة يغطي عينيها شريط سينمائي، إلى جانب عناصر من التراث الفلسطيني والحمام الأبيض كرموز للحياة والسلام والصمود.



وأكدت إدارة المهرجان استمرارها في دعم سينما المرأة والأصوات النسوية الشابة، مع الإعلان قريبًا عن فتح باب استقبال الأفلام الروائية والوثائقية من مختلف دول العالم.