درة تنعى عبد الرحمن أبو زهرة بكلمات مؤثرة: أحد أعمدة الفن العربي

نعت الفنانة درة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الذي رحل عن عالمنا مساء أمس.

وكتبت درة عبر حسابها الشخصي اكس :" بكل الحزن والأسى أنعى الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، أحد أعمدة الفن العربي، وصاحب التاريخ الطويل من الإبداع والرقي.

‏خالص العزاء لأسرته الكريمة ولكل جمهوره ومحبيه ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

رحل عن عالمنا مساء امس الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد صراع مع المرض و بعد رحلة فنية طويلة أثرت الشاشة العربية بعشرات الأعمال الخالدة التي صنعت له مكانة استثنائية في قلوب الجمهور، ليبقى اسمه واحدًا من أبرز نجوم الفن المصري والعربي عبر الأجيال.

ويُعد عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من أبرز رموز التمثيل في مصر والعالم العربي، حيث امتدت مسيرته لعقود طويلة قدّم خلالها عشرات الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية التي ما زالت تُعرض وتُناقش حتى اليوم