محافظ سوهاج: تسليم 132 ألف طن قمح واستبعاد 2066 طنا غير مطابقة للمواصفات

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن نجاح مراكز التجميع والصوامع في استلام 132 ألف 474 طناً من القمح منذ انطلاق الموسم في منتصف أبريل.

وأشاد المحافظ بالروح الوطنية للمزارعين السوهاجيين ودورهم في تأمين القوت الضروري للشعب المصري وتعزيز منظومة الأمن الغذائي للدولة.

وأكد المحافظ أن لجان الفحص الفني استبعدت 2066 طن لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية، مشدداً على أنه لا تهاون في جودة المحصول الاستراتيجي لضمان سلامة المخزون القومي.

ووجه اللواء طارق راشد بضرورة الصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين بالأسعار المعلنة التي تبلغ 2500 جنيه للإردب لدرجات النظافة العالية (23.5 قيراط).

كما أمر غرفة العمليات المركزية بالتواجد الدائم لتذليل أي عقبات تواجه المزارعين في المساحات المنزرعة التي تصل إلى 199 ألف فدان، وذلك ضمن خطة الدولة لتقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.