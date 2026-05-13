محافظات

رسالة حاسمة من محافظة سوهاج.. لا تهاون مع مخالفات البناء ومحاسبة المقصرين

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أكدت محافظة سوهاج، أن حملات إزالة التعديات والبناء المخالف التي تشهدها عدد من المراكز والقرى تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال البناء العشوائي والمخالف، وذلك وفقًا للقانون وبعد استيفاء الإجراءات القانونية المقررة.

وجاء ذلك في بيان إعلامي أصدرته المحافظة ردًا على ما يتم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حملات الإزالة الأخيرة، حيث شددت المحافظة على أن الأجهزة التنفيذية تتحرك بشكل مستمر لرصد أي مخالفة والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء.

سوهاج: تواجه ظاهرة التعديات بكل حسم

وأضاف البيان أن الدولة ماضية في مواجهة ظاهرة التعديات بكل صورها، سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، لما تمثله من خطر مباشر على خطط التنمية وحقوق الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة من الأجهزة المعنية لرصد أي تجاوزات أو محاولات للبناء المخالف.

كما أكدت المحافظة أنه لن يكون هناك أي تهاون مع حالات التقصير أو الإهمال، وأن أي مسؤول يثبت تورطه في تسهيل المخالفات أو التغاضي عنها سيُحال فورًا للتحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وفي رسالة مباشرة للمواطنين، دعت محافظة سوهاج كل من يمتلك مستندات أو معلومات موثقة بشأن تورط أي مسؤول في تسهيل مخالفات البناء أو التعديات إلى التوجه بها لجهات التحقيق المختصة؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حاسمة.

واختتمت المحافظة بيانها بمناشدة المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن البيانات الرسمية الصادرة عنها هي المصدر الوحيد المعتمد للحصول على المعلومات الصحيحة بشأن ما يجري على أرض الواقع.

