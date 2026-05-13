محافظ سوهاج يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

استقبل اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق خلال زيارتهم للمحافظة، في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم التنمية الشاملة والعمل المجتمعي بسوهاج.

جاء ذلك بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، والقس أمير ثروت رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس اسطفانوس زكي رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بالسنودس، والدكتور القس ماجد كرم الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي.

والقس يوسف منير رئيس مجمع سوهاج بسنودس النيل الإنجيلي، إلى جانب عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية والقساوسة ورعاة الكنيسة الإنجيلية، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

ورحب محافظ سوهاج برئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق، معربا عن تقديره للدور الوطني والمجتمعي الذي تقوم به الطائفة الإنجيلية ومؤسساتها المختلفة في دعم قيم المواطنة وخدمة المجتمع.

وأكد أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

من جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن شكره على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص الطائفة الإنجيلية على التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، بما يدعم جهود التنمية وبناء الإنسان، ويعزز قيم الانتماء والعمل المجتمعي المشترك.

ووجه الشكر المحافظ على التعاون الدائم، والدعم المستمر لأبناء سوهاج من كافة الأطياف.

وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز أنشطة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في سوهاج، خاصة في مجالات دعم مبادرة "ازرع"، والمشاركة في مشروعات "حياة كريمة"، وبرامج التنمية المحلية، وتمكين ودعم ذوي الإعاقة، إلى جانب جهود تعزيز الحوار والعيش المشترك وترسيخ قيم المواطنة والتماسك المجتمعي.