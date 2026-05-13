"النعماني" يُكرم الفرق المشاركة بالموسم الأول من "عباقرة جامعة سوهاج الأهلية"

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الأهلية، الفرق المشاركة في الموسم الأول من مسابقة "عباقرة جامعة سوهاج الأهلية"، وذلك عقب ختام فعاليات المسابقة، حيث قام بتسليم كأس التفوق لفريق كلية الهندسة الفائز بلقب البطولة.

واكد حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب الثقافية والفكرية وتعزز روح التنافس والعمل الجماعي بينهم.

جامعة سوهاج

وأشاد "النعماني" بالأداء المشرف لجميع الفرق المشاركة، حيث اكد أن تكريم جميع الفرق المشاركة يأتي تقديرًا لما قدمه الطلاب من مستوى ثقافي ومعرفي متميز خلال مراحل المسابقة، مشيرًا إلى أن الفوز أو عدمه لا يقلل من قيمة الجهد الذي بذله الطلاب، بل إن المشاركة نفسها تعكس امتلاكهم لمهارات متميزة تستحق الدعم والتشجيع.

لذلك حرصت الجامعة على تكريم جميع المشاركين ومنحهم شهادات تقدير تحفيزًا لهم على الاستمرار في تنمية قدراتهم ومواهبهم.

وأضاف الدكتور حسين عبد الحافظ نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن المباراة النهائية شهدت منافسة قوية وحماسية بين فريقي كلية الهندسة، بحضور الدكتور فاطمة عثمان عميد كلية الهندسه، والدكتور محمد القوصي عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية.

تقاربت نتائج الفريقين بشكل كبير طوال المباراة، قبل أن تحسم كلية الهندسة اللقب لصالحها بعد حصولها على 41 نقطة مقابل 39 نقطة لفريق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف عرابي الأستاذ المساعد بكلية الزراعة بجامعة سوهاج ومقدم المسابقة، أن الموسم الأول من "عباقرة جامعة سوهاج الأهلية" نجح في تحقيق أهدافه من خلال تعزيز روح التنافس الإيجابي بين الطلاب وتنمية مهارات التفكير السريع والعمل الجماعي والثقافة العامة.

واشار إلى أن المسابقة نظمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام شهدت تفاعلًا كبيرًا من الطلاب طوال مراحلها المختلفة.

وضمت الفرق المشاركة في المسابقة:

فريق كلية الهندسة: سيف الدين محمد كمال، يوسف رشاد أبو الحمد، أحمد لطفي عبدالستار.

وفريق كلية اللغات والعلوم الإنسانية: سلمى عبدالناصر حسن، شمس علاء محمد، وفاء حشمت أحمد.

وفريق كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: بيشوى بشرى يوسف جرجس، شاهندا خلف عبداللطيف محمد.

وفريق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: سارة عبدالعال محمد محمد، ندا نبيل عبده عيسى، هاجر إسماعيل.

وفريق كلية الصيدلة: إسحاق عياد فوزي زكي، يوسف محمد السيد فوزي.

وفريق كلية الطب البشري: هانيا محمد نسيم، مي حسن محمد، يارا أحمد فؤاد.

وفريق كلية العلوم: مي سمير، إيمان السيد رشيد، هاجر عرفة.

وفريق كلية العلوم: مي سمير، إيمان السيد رشيد، هاجر عرفة. وفريق كلية الإعلام: مينا عاطف راضي، حمد حمدي عبدالعليم، رنا بيومي حسن.

وفي ختام فعاليات التكريم، التقط الطلاب صورًا جماعية تذكارية مع رئيس الجامعة وسط أجواء من الفرحة والاحتفاء بنجاح الموسم الأول من المسابقة.