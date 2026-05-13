الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟

أسماء عبد الحفيظ

حذّر أطباء وخبراء الصحة من العواقب الصحية للسهر المتكرر لدى النساء، مؤكدين أن اضطراب النوم لفترات طويلة لا يؤثر فقط على الطاقة اليومية، بل يمتد تأثيره إلى الهرمونات، وصحة البشرة، والمناعة، والحالة النفسية بشكل عام.

وأوضح خيير التغذية الدكتور عبد الرحمان شمس، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن جسم المرأة يحتاج إلى انتظام في ساعات النوم للحفاظ على توازن الهرمونات الحيوية، وأن السهر المستمر قد يسبب خللًا تدريجيًا يظهر على المدى القصير والطويل.

اضطراب الهرمونات التأثير الأخطر للسهر

وأشار الأطباء إلى أن من أبرز آثار السهر المتكرر هو حدوث اضطراب في الهرمونات، خاصة هرمونات الاستروجين والبروجستيرون، التي تلعب دورًا مهمًا في صحة المرأة العامة وتنظيم الدورة الشهرية.

وأكدوا أن قلة النوم تؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، مما يؤدي إلى خلل في التوازن الهرموني العام داخل الجسم.

زيادة الوزن وصعوبة حرق الدهون

ومن التأثيرات الشائعة للسهر، زيادة الوزن بشكل ملحوظ، حيث يؤدي اضطراب النوم إلى زيادة إفراز هرمون الجوع “الجريلين” وتقليل هرمون الشبع “اللبتين.

وأوضح الخبراء أن هذا الخلل يجعل المرأة أكثر عرضة لتناول الطعام في أوقات متأخرة، ما يساهم في تراكم الدهون وصعوبة فقدان الوزن.

شحوب البشرة وظهور علامات الإرهاق

كما حذّر الأطباء من التأثير المباشر للسهر على البشرة، حيث يؤدي نقص النوم إلى تقليل تدفق الدم إلى الجلد، مما يسبب شحوب الوجه وظهور الهالات السوداء تحت العينين.

وأشاروا إلى أن السهر المتكرر يسرّع من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد وفقدان نضارة البشرة.

ضعف المناعة وزيادة التعرض للأمراض

وأوضح الخبراء أن قلة النوم تؤثر بشكل مباشر على جهاز المناعة، حيث تقل قدرة الجسم على مقاومة الفيروسات والبكتيريا.

وأكدوا أن النساء اللاتي يسهرن بشكل متكرر يكن أكثر عرضة لنزلات البرد والالتهابات المتكررة مقارنة بمن يحصلن على نوم كافٍ ومنتظم.

تقلبات المزاج والقلق

كما أشار الأطباء إلى أن السهر يؤثر على الحالة النفسية بشكل واضح، حيث يزيد من احتمالية الإصابة بالتوتر والقلق وتقلب المزاج.

وأوضحوا أن الدماغ يحتاج إلى النوم العميق لإعادة تنظيم الإشارات العصبية، وأن حرمانه من النوم الكافي يؤدي إلى اضطراب في الأداء النفسي والعاطفي.

ضعف التركيز والانتباه

ومن الآثار المهمة أيضًا ضعف التركيز وصعوبة اتخاذ القرار، حيث يؤثر السهر على وظائف الدماغ الإدراكية ويقلل من القدرة على التفكير السريع والاستيعاب.

وأكد الخبراء أن هذا التأثير يظهر بشكل واضح في العمل والدراسة والحياة اليومية.

تأثير السهر على الدورة الشهرية

وحذر الأطباء من أن السهر المزمن قد يؤدي إلى اضطراب الدورة الشهرية لدى بعض النساء، نتيجة خلل الهرمونات المنظمة لها.

وأشاروا إلى أن هذا الاضطراب قد يظهر في شكل تأخير أو عدم انتظام في الدورة.

صائح طبية لتقليل أضرار السهر

ونصح الخبراء بضرورة تنظيم ساعات النوم قدر الإمكان، ومحاولة النوم في وقت مبكر، والابتعاد عن استخدام الهاتف قبل النوم بمدة لا تقل عن نصف ساعة.

كما شددوا على أهمية خلق روتين نوم ثابت يساعد الجسم على استعادة توازنه الطبيعي.

