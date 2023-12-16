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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الطب النفسي يقدم روشتة للوقاية من الشعور بالاكتئاب.. فيديو

علاج الشعور بالأكتئاب
علاج الشعور بالأكتئاب

قال الدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن مرض الاكتئاب والشعور العام بالحزن والاسي نتيجة لظروف حياتية فما بمر به اغلب الأشخاص هذه الأيام هو شعور بالحزن والغضب والاسي نتيجة لما يحدث من ظروف خارجة عن الإرادة مثل التأذر بالأوضاع التى  تحدث في غزة وما تشهده من ضحايا وهذا  ليس مرض اكتئاب ولكنه مجرد تفاعل حقيقي لما يحدث من ظروف قاسية لاهالى فلسطين.

وأكد رامي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية الدي أم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، انه الاندماج لمثل هذه المشاعر السلبية يتسبب فى الدخول سريعا فى حالة الأكتئاب.

نصائح مهمة لتجنب الشعور بالأكتئاب

وأوضح استاذ الطب النفسي طرق الوقاية من المشاعر السلبية التى تؤثر على البشر هي التكملة في الحياة بشكل طبيعي ، عدم الانغلاق على النفس فالتواصل والتفاعل الاجتماعي مهم فالتواصل مع الاقارب والأصدقاء  يقي الإنسان من الدخول في مرحلة الاكتئاب ويؤثر بالسلب على الحياة اليومية، النشاط البدني فيجب رغم كل المعاناة التى يمر بها الإنسان الا انه يجب عليه ان يمارس رياضة يومية كرياضة المشي والصعود على السلالام.

مرض الاكتئاب الحزن الطب النفسي رياضة المشي النشاط البدني

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