طالب فؤاد بدراوي ، عضو الهيئة العليا لـ حزب الوفد بإعادة انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد.

وقال بدراوي في بيان له : بيان هام من فؤاد بدراوي إلى الرأي العام الوفدي انطلاقًا من احترامي لإرادة الوفديين الذين منحوني ثقتهم، وتقديرًا لحالة القلق والجدل التي أثيرت داخل بيت الأمة بشأن إجراءات إعادة فرز صناديق الانتخابات وفتحها بناءً على طلب أحد المرشحين المنافسين، أعلن رفضي لإعادة الفرز مرة أخرى بهذه الصورة.

وأكدإن ثقة الوفديين أمانة في عنقي ، ولا أعتبرها تفويضًا باتخاذ قرارات منفردة، وإنما مسؤولية تفرض عليّ احترام إرادة أبناء الحزب والاستماع إلى مخاوفهم ومطالبهم.

إعادة الانتخابات وفق إجراءات واضحة وشفافة



وأؤكد تمسكي بإعادة الانتخابات وفق إجراءات واضحة وشفافة، تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ، وتحفظ إرادة الجمعية العمومية، وتعيد الثقة إلى نفوس الوفديين، بعيدًا عن أي إجراءات تثير الشك أو تفتح أبوابًا جديدة للخلاف.

وأشار إلى إن حزب الوفد أكبر من أي منصب، وإرادة الوفديين يجب أن تظل فوق كل اعتبار، وستبقى مصلحة الحزب ووحدة أبنائه هي البوصلة التي أحتكم إليها.