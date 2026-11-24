

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين فريقي سموحة والبنك الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما حالياً على استادبرج العرب ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :-





حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

الدفاع: عبد الرحمن عامر، محمد دسوقي، محمد رجب، هشام حافظ.

الوسط: عمرو السيسي، محمد مكرونة، سمير فكري.

الهجوم: سامادو، بابا بادجي، محمد كونيه.





بينما خاض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: محمود الجزار، محمد نصر، حاتم سكر، هشام صلاح.

الوسط: علي حمدي، مودي ناصر، كريم الفناجيلي، فرانسيسكو أندرسون.

الهجوم: مصطفى شلبي، أسامة فيصل.