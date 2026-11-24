أثار مقطع فيديو نشرته المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، من داخل مدرسة في بلدة دبل الحدودية جنوبي لبنان، موجة من الانتقادات، لم تقتصر على الجانب اللبناني، بل امتدت إلى داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نفسها.

وانتقد المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قرار نشر الفيديو، واصفاً إياه بأنه «قرار خاطئ للغاية»، لكنه أشار إلى أنه لم يكن مقصوداً، موضحاً أن الخطأ يرتبط بتوقيت النشر ومكانه والأشخاص المشاركين فيه.

وكانت واوية قد نشرت المقطع تزامناً مع احتفال لبنان بذكرى الاستقلال، وظهرت خلاله داخل فصل دراسي تتحدث عن لقائها بتلاميذ لبنانيين في المدرسة.

وفي المقابل، أكدت بلدية دبل أن الزيارة جرت قبل نشر الفيديو بأكثر من شهر، ومن دون تنسيق مسبق مع إدارة المدرسة، مشددة على رفض تحميل الأطفال والمعلمين مسؤولية ما حدث.

كما أدانت وزيرة التربية اللبنانية ريما كرامي الواقعة، معتبرة أن استخدام الأطفال والمؤسسات التعليمية في مشاهد ذات طابع عسكري وإعلامي يمثل انتهاكاً لحرمة المدارس وحقوق التلاميذ.

من جانبه، انتقد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام استغلال الأطفال في مشاهد إعلامية عسكرية، مؤكداً أنه لا يحق لقوة احتلال توظيفهم لتحسين صورتها أو فرض سطوتها على سكان الجنوب.