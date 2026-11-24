كشفت ريهام حمدي عن تحمل المغرب ثلثي المصاريف المالية للنزاع مع السنغال أمام المحكمة الرياضية، وذلك وفق ما نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»

: «المغرب يتحمل ثلثي المصاريف المالية للنزاع مع السنغال أمام المحكمة الرياضية»

حيث كشفت تفاصيل النزاع القانوني بين الاتحاد المغربي لكرة القدم ونظيره السنغالي أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، عن تحمل الجانب المغربي ثلثي المصاريف المالية الخاصة بالإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، في الوقت الذي يتحمل فيه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الثلث المتبقي.

وجاء ذلك في إطار القضية التي شهدت تصعيدًا قانونيًا بين المغرب والسنغال، عقب قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتبار منتخب السنغال خاسرًا للمباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2025 بنتيجة 3-0، ومنح اللقب للمنتخب المغربي.

وكان الاتحاد السنغالي قد تقدم باستئناف رسمي أمام المحكمة الرياضية الدولية، مطالبًا بإلغاء قرار الكاف والاعتراف بأحقيته في الاحتفاظ باللقب، بعدما فاز داخل الملعب على المنتخب المغربي بهدف دون مقابل، عقب اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وفي تطور جديد، أصدرت المحكمة الرياضية الدولية قرارها اليوم بإعادة اللقب إلى منتخب السنغال، وإلغاء قرار الاتحاد الإفريقي الذي منح البطولة للمغرب، لتعود نتيجة المباراة النهائية إلى فوز منتخب السنغال بهدف نظيف