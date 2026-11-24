أثار إعلان أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجوم على سفينتين روسيتين في المياه الليبية اهتمامًا واسعًا، بعدما وصفت كييف العملية بأنها تأتي في إطار الدفاع عن النفس، في تطور يسلط الضوء على اتساع نطاق المواجهة بين موسكو وكييف، واحتمالات امتداد تداعيات الحرب إلى مناطق خارج مسرح العمليات التقليدي، بما فيها منطقة البحر المتوسط.

حق الدفاع عن النفس؟

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، الثلاثاء إن استهداف السفينتين الروسيتين يمثل ممارسة مشروعة لحق أوكرانيا في الدفاع عن النفس، استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل للدول حق الدفاع عن نفسها في مواجهة الاعتداءات المسلحة.

وأوضح سيبيها أن السفن الحربية الروسية وسفن الشحن التي تنقل معدات عسكرية يمكن اعتبارها أهدافًا مشروعة، مشيرًا إلى أن ممارسة حق الدفاع عن النفس لا تقتصر بالضرورة على موقع الهجوم الروسي، وإنما قد تمتد إلى المياه الدولية أو الأراضي التي تنطلق منها العمليات العسكرية الروسية.

تفاصيل الهجوم على السفينتين الروسيتين

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن، الاثنين، تنفيذ القوات الأوكرانية عملية عسكرية باستخدام 7 طائرات مسيرة بحرية محلية الصنع، استهدفت سفينتين روسيتين بالقرب من مدينة بنغازي الليبية.

وأسفر الهجوم، بحسب الرواية الأوكرانية، عن إغراق السفينة الحربية الروسية «ميركوري»، وهي فرقاطة من طراز كورفيت دخلت الخدمة عام 2023، إلى جانب استهداف سفينة الشحن «MV Angara»، التي اتهمتها كييف بنقل أسلحة ومعدات عسكرية لصالح روسيا.

وأشارت تقارير وكالة فرانس برس إلى أن الهجوم استهدف السفينة الحربية أثناء رسوها في ميناء بنغازي، بينما تعرضت سفينة الشحن لهجوم منفصل بالقرب من الساحل الليبي.

ليبيا ترفض تحول أراضيها إلى ساحة للصراع

في المقابل، أثارت العملية ردود فعل ليبية، إذ أعربت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عن رفضها الزج بليبيا في الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة تمسكها بسيادة البلاد وسلامة أراضيها.

كما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الهجمات، ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف، محذرة من تحول الأراضي الليبية إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الدولية.

وتكشف هذه التطورات عن اتساع نطاق المواجهة الروسية الأوكرانية إلى منطقة البحر المتوسط، بما يثير تساؤلات بشأن تداعيات الصراع على أمن الملاحة البحرية والاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل استمرار الوجود الروسي العسكري في شرق ليبيا وعلاقات موسكو بالقوات التابعة لخليفة حفتر.