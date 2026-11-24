كشفت شركة «أودي» الألمانية عن إطلاق تطبيقها الجديد «كونيكتد وورك» عبر متجر تطبيقات أودي بنهاية شهر نوفمبر الجاري، لدمج حزمة تطبيقات «مايكروسوفت 365» مدعومة بمساعد ذكاء اصطناعي داخل مقصورات سياراتها الحديثة.

وطور هذا الحل البرمجي بالتعاون المشترك بين «أودي» وشركتَي «مايكروسوفت» و«سيرينس للذكاء الاصطناعي»، بهدف تمكين السائقين من استغلال أوقات القيادة والازدحام المروري لإنجاز مهامهم المهنية بأمان تام دون الحاجة إلى استخدام الهواتف الذكية أو لمس الشاشات.

مزايا تطبيق «أودي كونيكتد وورك» والعمل بالأوامر الصوتية

يتيح التطبيق تشغيل تطبيقات «مايكروسوفت أوتلوك» و«تيمز» عبر حوار صوتي طبيعي وذكي، مِمَّا يضمن بقاء عيني السائق على الطريق ويديه على عجلة القيادة طوال الرحلة.

ويمكن تفعيل المساعد الصوتي بسهولة من خلال شاشة نظام المعلومات والترفيه أو عبر زر مخصص على عجلة القيادة، ليقوم المساعد بصياغة رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها، قراءة رسائل الدردشة، جدولة المواعيد، والانضمام إلى اجتماعات «تيمز» الصوتية، فضلًا عن إعداد ملخص استباقي لجدول أعمال السائق اليومي بناءً على ظروف القيادة.

الطرازات المشمولة ومعايير الأمان الرقمي للشركات

يتوافر تطبيق «كونيكتد وورك» لموديلات عام 2026 فما أحدث في 7 طرازات رئيسية تشمل «أودي A5»، «Q5»، «A6»، «A6 إي ترون»، «Q6 إي ترون»، «Q7»، و«Q9»، وذلك في 28 دولة أوروبية مع دعم اللغتين الألمانية والإنجليزية عند الإطلاق، على أن تُضاف 6 لغات أخرى بنهاية العام هي الدنماركية والفرنسية والإيطالية والهولندية والبولندية والإسبانية.

وعلى صعيد حماية البيانات، يلتزم التطبيق بأعلى معايير الأمان والحوكمة المؤسسية بفضل دمجه مع نظام «مايكروسوفت إنتيون» الذي يضمن تشفير بيانات الشركات بالكامل داخل نظام السيارة، حيث يتطلب ربط حسابات العمل موافقة قسم تكنولوجيا المعلومات في الشركة المالكة للسيارة.

ويمكن للعملاء الحصول على الخدمة ضمن باقة التجهيزات الاختيارية للوسائط المتعددة الاحترافية عند شراء السيارة، أو شراؤها لاحقًا بعد التسليم عبر متجر وظائف أودي ثم تثبيتها مباشرة من متجر التطبيقات في السيارة.