أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد العميد نعيم محمد أبو نحل، المدير العام لجهاز الأمن الداخلي، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفته في المنطقة الغربية من مدينة غزة، في تطور جديد يشهده القطاع على وقع التصعيد العسكري.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن أبو نحل، البالغ من العمر 50 عامًا، استشهد جراء عملية استهداف نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة، مؤكدة مقتله خلال الهجوم.

وفي المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الغارة الجوية استهدفت شخصية وصفها بأنها بارزة في حركة حماس داخل قطاع غزة، دون الكشف عن هويتها في البداية.

ولاحقًا، أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة «كان» بأن المستهدف في الهجوم هو العميد نعيم أبو نحل، وهو ما تزامن مع إعلان وزارة الداخلية في غزة استشهاده.

ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، تولى أبو نحل مسؤولية جهاز الأمن الداخلي خلفًا لمعين العربيد، الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية وجهاز الأمن العام «الشاباك» خلال عملية خاصة في سبتمبر الماضي، ولا يزال قيد الاحتجاز الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، جراء غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية واستهدفت تجمعًا للمدنيين بالقرب من ساحة حيدر غرب مدينة غزة.