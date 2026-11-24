كشفت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) ان مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 4ر5% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مع استمرار نمو مبيعات السيارات الكهربائية -الذي كان ملحوظا بشكل خاص في فرنسا- لتستحوذ بذلك على نحو ربع السوق.

وأفادت الرابطة - حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الاخبارية اليوم /الثلاثاء/- بأن تسجيلات السيارات الجديدة في أوروبا زادت بنسبة 4ر5% في الفترة ما بين يناير وأكتوبر، لتصل إلى 46ر9 مليون مركبة.

ولا تزال السيارات الهجينة (غير القابلة للشحن الخارجي) تستحوذ على الحصة الأكبر من المبيعات (36%، أي ما يعادل 4ر3 مليون سيارة). ومع ذلك، يواصل السوق توجهه نحو التحول الكهربائي؛ إذ باتت السيارات التي تعتمد على هذا النوع من المحركات تمثل 4ر23% من إجمالي التسجيلات (مقارنة بـ 4ر16% في أكتوبر 2025)، أي ما يعادل21ر2 مليون مركبة.

وفي المقابل، تواصل السيارات التي تعمل بالبنزين (التي تشكل 8ر20% من المبيعات) تراجعها (بانخفاض قدره 1ر20% منذ بداية العام)، وكذلك الحال بالنسبة للسيارات التي تعمل بالديزل (التي تمثل 9ر6% من المبيعات، بانخفاض قدره 6ر206%)، أما السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي، فقد حافظت على حصتها عند مستوى 10% تقريبا خلال الأشهر الأخيرة.

وتشكل المركبات المكهربة (بما في ذلك السيارات الهجينة القابلة للشحن وغير القابلة للشحن، والسيارات الكهربائية بالكامل) ما يقرب من 70% من السوق الأوروبية في شهر أكتوبر الماضي.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 50%، مدفوعة بأداء قوي في أسواق معينة، مثل فرنسا (+4ر97%)، وألمانيا (+7ر60%)، والدنمارك (+41%). أما سوق السيارات الفرنسي -الذي أصبح الآن ثاني أكبر سوق في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا- فقد سجل نموا بنسبة 4ر4% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام.

ومن ناحية أخرى، تتصدر فرنسا قائمة الدول التي تشهد تراجعا في مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين، حيث انخفضت بنسبة 9ر36% خلال الأشهر العشرة المذكورة.

وسجلت هذه المبيعات تراجعا بنسبة 5ر24% في ألمانيا، و3ر19% في إسبانيا، و6ر16% في إيطاليا.

أما على صعيد الشركات المصنعة، فيستمر التوسع الصيني؛ إذ شهدت مجموعة "بي واي دي" (BYD) -وهي أكبر مجموعة صينية في السوق الأوروبية- ارتفاعا في عدد السيارات المسجلة بنسبة 8ر150% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، رغم أن مبيعاتها بلغت 137ر237 مركبة فقط منذ مطلع العام الجاري، من إجمالي أكثر من 9 ملايين سيارة جديدة تم تسجيلها.

وشهدت مبيعات شركة "شيري" (Chery Automobile) طفرة كبيرة بنسبة 3ر238% (أي 278ر159 مركبة منذ يناير الماضي)، بينما ارتفعت مبيعات "إكس بينج" (XPeng) بنسبة 9ر186%. أما شركة "ليب موتور" (Leapmotor) -شريكة مجموعة "ستيلانتس" (Stellantis)- فقد سجلت مبيعاتها قفزة هائلة بلغت 8ر374%.

ومن بين الشركات الأوروبية، حافظت "ستيلانتس" على نمو إيجابي (+3,9%)، وكذلك مجموعة "بي إم دبليو" (BMW Group) بنسبة (+6ر4%)، في حين تراجعت مبيعات "رينو" (Renault) بنسبة 9ر3%، وانخفضت مبيعات "فولكس فاجن" (Volkswagen) بنسبة طفيفة بلغت 3ر0%.

وفي شهر سبتمبر الماضي، كانت أعداد السيارات المسجلة قد قفزت بنسبة 3ر9% على أساس سنوي، مدفوعة -كما كان الحال في الأشهر السابقة- بالسيارات الهجينة والكهربائية.

يذكر أن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) هي الهيئة الرئيسية الممثلة لصناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي ومقرها بروكسل، وتضم 17 شركة كبرى لصناعة السيارات والشاحنات والمركبات التجارية الخفيفة والحافلات. ويقع مقرها في مدينة بروكسل ببلجيكا.