أكد شون جونز، مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، أن الأوضاع الإنسانية واللوجستية لا تزال تواجه تحديات كبيرة، في ظل اضطرار السكان والعاملين في المجال الإنساني للعيش والتحرك داخل ثلث مساحة القطاع فقط، ما يحد من قدرتهم على التنقل وتقديم المساعدات.

وأوضح جونز، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأونروا لا تستطيع استكمال إمداداتها بشكل مستقل في الوقت الحالي، وتعتمد على شركائها والمنظمات الأخرى لتوفير الاحتياجات الأساسية لنحو مليون لاجئ، تشمل الغذاء والمياه والخيام والمستلزمات الصحية في مختلف أنحاء غزة.

وأضاف أن التحديات الأمنية تتفاقم بفعل هجمات يومية تستهدف فرق الإغاثة والتدخلات المتكررة للجيش الإسرائيلي داخل القطاع، فضلًا عن المخاطر التي تشكلها الميليشيات المدعومة من القوات الإسرائيلية على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

