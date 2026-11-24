أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لم تشهد التحسن المأمول عقب اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الواقع على الأرض لا يزال يعكس انهيارًا كبيرًا في مختلف مناحي الحياة.

وأوضح أبو حسنة، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القطاع يعاني من تداعيات بيئية خطيرة، تشمل تلوث التربة والمياه، نتيجة عشرات الآلاف من الأطنان من الصواريخ والمتفجرات التي تعرض لها القطاع، لافتًا إلى أن المياه أصبحت غير صالحة للشرب، فضلًا عن تضرر التربة.

وذكر أن القطاع الصحي لا يزال يعاني من انهيار واسع، في ظل احتياج مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى العلاج والرعاية الطبية، بالتزامن مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي بين معظم السكان.

