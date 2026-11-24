أعلنت وزارة الداخلية ، بدء سداد باقى تكاليف الرسوم المطلوبة من الفائزين بحج القرعة لعام 1448هـ/ 2027م، وذلك على النحو التالى:



- يبدأ سداد باقى تكاليف رسوم الحج بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى – مصر - القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية (على حساب مدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة").. إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25/11/2026م وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/12/2026م.

تقدر قيمة باقى تكاليف رسوم الحج بمبلغ وقدره (163 ألف جنيه - مائة وثلاثة وستون ألف جنيه فقط) لكل فائز على حدا بدون تذكرة السفر بالطائرة (جارى تحديدها فيما بعد).. فيما عدا حــالات (كبار السن - ذوى الهمم "ومُرافـقيهم الوجوبيين") يكون السداد لهما معاً.

ويتم الســداد بموجــب بطاقــة الرقــم القــومى السارية الصلاحية، على أن يلتزم الفائز بفرصة حج القرعة بسداد أية تكاليف إضافيـة تفرضـها السلطـات الســعوديـة، ويعتبر عدم سداد تلك التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.