نفذت عناصر من القوات الخاصة المصرية والقبرصية التدريب المشترك المصري القبرصي "بطليموس 2026"، والذي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بدولة قبرص.

القوات الخاصة المصرية

تضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على أساليب عمل القوات الخاصة والمعدات المستخدمة في التدريب، وتحقيق الدمج والتجانس وتوحيد المفاهيم العملياتية، فضلا عن التدريب على اكتشاف العبوات الناسفة وطرق مجابهتها، كما تم تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية، التي عكست المستوى الاحترافي الذي تتمتع به العناصر المشاركة في التدريب من الجانبين.

كما اشتملت الفعاليات على تنفيذ عدد من الأنشطة العملية التي أبرزت مدى ما تمتلكه عناصر القوات الخاصة المصرية والقبرصية من مهارات ميدانية تمكنها من تنفيذ كافة المهام المكلفة بها بكفاءة واقتدار.

يأتي تنفيذ التدريب في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أوجه التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية.

القوات الخاصة المصرية والقبرصية تنفذان التدريب المشترك بطليموس 2026



