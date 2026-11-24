أشاد المستشار طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بالدراسة البرلمانية المتخصصة حول الذكاء الاصطناعي المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة.

وأكد المستشار طارق عبد العزيز، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم أن الدراسة تُمثل منتجًا برلمانيًا رفيع المستوى يدعو للفخر، وأنها جاءت في توقيت مهم لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة التي انتقلت من مرحلة الذكاء الاصطناعي التقليدي إلى «الذكاء الاصطناعي الفائق» القادر على حل أعقد المعادلات في ساعات قليلة.

وطالب رئيس برلمانية الوفد بضرورة أن تجد هذه الدراسة صدىً وتطبيقًا عمليًا على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس سبق وأصدر تقارير وتشريعات مهمة مثل قانون الصكوك الإسلامية دون أن يتحقق لها المردود الملموس المنتظر، مما يستدعي تفعيل توصيات الدراسة الراهنة لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وفي سياق متصل، أعلن عبد العزيز، باسمه وباسم حزب الوفد، تحفظه الشديد على التوصية الخامسة بالدراسة، والمتعلقة بالبدء في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الجباية والضرائب، محذرًا من أن هذا الأمر قد يثير قلق الممولين ويمس بسرية حساباتهم وبياناتهم المالية، متسائلًا عن الجهات التي ستمول هذه البيانات ومصيرها.

تقدير أرباح المصانع

وأوضح النائب أن الاعتماد على توقعات الذكاء الاصطناعي في تقدير أرباح المصانع والشركات مستقبلًا قد يوقع الممولين في أزمات بالغة إذا تغيرت المعطيات أو الواقع الاقتصادي ولم تتحقق تلك التوقعات، وهو ما قد يعرض أصحاب الأعمال لملاحقات واتهامات بالتهرب الضريبي أو التلاعب، مطالبًا بإعادة النظر في هذه التوصية لحماية مناخ الاستثمار وطمأنة مجتمع الأعمال.